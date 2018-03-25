بايدن يعلق على أنباء ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أنه إذا لم يشارك في انتخابات الرئاسة المقبلة فلا يعني أنه خائف من الهزيمة بل هناك مرشح آخر أفضل عن الحزب الديمقراطي.

وشدد بايدن البالغ 75 عاما من العمر، أثناء خطاب له أمام أكثر من 1500 من مؤيدي الحزب الديمقراطي في جامعة كونيتيكت الجنوبية الحكومية، على أن الولايات المتحدة لا يمكن لها تحمل بقاء دونالد ترامب في الكرسي الرئاسي لولاية ثانية، مضيفا أن البلاد تشهد حاليا "معركة من أجل شعبها".

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وقال بايدن، تعليقا على تقارير صحفية تتحدث عن نيته المشاركة في الانتخابات: "ينبغي أن أقف أمام المرآة ومعرفة أنه إذا لم أترشح فإن ذلك ليس بسبب خوفي من الهزيمة، بل بسبب وجود شخص أفضل لذلك أو عجزي عن تحقيق هذه المهمة.. القرار لم يحسم بعد".

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من مشادة كلامية بين بايدن والرئيس ترامب، حيث قال السياسي الديمقراطي إنه، إذا كان الرئيس الحالي زميل صف له في المدرسة الثانوية لضربه.

من جانبه، وصف ترامب بايدن بأنه ضعيف عقلا وجسدا، محذرا من أنه إذا بدأ العراك بالضرب لكان بايدن الباكي أولا.

المصدر: إندبندنت

نادر عبد الرؤوف