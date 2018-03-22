ترامب يرد على بايدين: لو اعتدى علي لبكى أولا
Reuters Dominick Reuter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0l2
لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دون رد تصريح نائب الرئيس السابق جو بايدين بأنه لو كان ترامب زميل صف له في مدرسة ثانوية لضربه.
ووصف ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم، بايدين بأنه "مجنون يحاول التصرف كرجل قاس"، مشددا على أن نائب الرئيس السابق "ضعيف سواء عقليا أوجسديا".
وحذر ترامب بايدين من أنه لن يصمد في مواجهة محتملة، قائلا: "لكنه يهددني للمرة الثانية بالاعتداء الجسدي.. لا يعرفني، وهو كان سيستسلم باكيا بسرعة وشدة. لا تهدد الناس يا جو!".
المصدر: حساب دونالد ترامب على تويتر
نادر عبد الرؤوف
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)