ترامب يرد على بايدين: لو اعتدى علي لبكى أولا

لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دون رد تصريح نائب الرئيس السابق جو بايدين بأنه لو كان ترامب زميل صف له في مدرسة ثانوية لضربه.

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ووصف ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم، بايدين بأنه "مجنون يحاول التصرف كرجل قاس"، مشددا على أن نائب الرئيس السابق "ضعيف سواء عقليا أوجسديا".

وحذر ترامب بايدين من أنه لن يصمد في مواجهة محتملة، قائلا: "لكنه يهددني للمرة الثانية بالاعتداء الجسدي.. لا يعرفني، وهو كان سيستسلم باكيا بسرعة وشدة. لا تهدد الناس يا جو!".

المصدر: حساب دونالد ترامب على تويتر

نادر عبد الرؤوف