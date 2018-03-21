بايدن: لو كان ترامب زميلي في الثانوية لضربته!

صرح جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على هامش محاضرة عن الاعتداء الجنسي في جامعة ميامي، أن الرئيس دونالد ترامب هو المثال الأعلى في قمة قذارة الاعتداء الجنسي.

وقال بايدن في خطابه أثناء المحاضرة: "الرجل الذي انتهى به الأمر إلى أن أصبح قائدا وطنيا للولايات المتحدة قال يوما ما: "يمكنني أن أمسك بأي امرأة في أي مكان وأحبها." واسألوني ما إذا كنت أود مناقشة هذا الرجل، وقلت: "لو جمعتنا مدرسة ثانوية ، كنت سآخذه خلف صالة الرياضة الجيم وأضربه ضربا مبرحا".

وأضاف في نفس الخطاب: "كنت أمضي وقتي كثيرا في غرف الرياضة ، فأنا رياضي جيد، وعندما كنت أسمع شخصا يتحدث بهذه اللهجة ويشهر نفسه بهذه القذارة، أعتبره أوقح شخص في الثانوية."

وجاءت تصريحات بايدن وسط سعي مدرسة "إتس اون أس" إلى تغيير ثقافة الحرم الجامعي التي تنتشر فيها الاعتداءات الجنسية.

وشكرت جامعة ميامي بايدن في بيان على تويتر، والتقط معه الطلاب صور "سيلفي".

Today’s @itsonus rally reminded us that we are responsible for creating an environment where sexual assault and gender-based violence is unacceptable. Thank you @joebiden for bringing us your legacy of ending violence against women and empowering our students to take action. pic.twitter.com/h43M4gqqpt — University of Miami (@univmiami) 20 марта 2018 г.

المصدر: وكالات

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