"البجعة البيضاء" كابوس الناتو

اعتبر ديف ماجومدار المحلل في مجلة National Interest الأمريكية، أن روسيا اختارت طريقة رصينة غير مكلفة لتطوير طيرانها الاستراتيجي وخاصة تحديث قاذفة Tu-160 M2 التي تشكل كابوسا للناتو.

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ولاحظ الخبير الأمريكي، أن الطائرة الجديدة ستكون مجهزة بمحركات متطورة تزيد من المدى الأقصى لطيرانها لأكثر من ألف كيلومتر.

وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أنه من المقرر تزويد جميع القاذفات الاستراتيجية من طراز تو-160 بمحركات نفّاثة من طراز NK-32 من الجيل الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، وعدت وزارة الدفاع الروسية بتحديث كامل المعدات الكهربائية والإلكترونية على متن الطائرة Tu-160M2.

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ومن المقرر أيضا تزويد هذه القاذفة بصواريخ جوّالة جديدة بعيدة المدى. وهذا الجزء من برنامج تجديد الطيران الاستراتيجي هام بشكل خاص، نظرا لأن هذه القاذفة التي يطلق عليها حلف شمال الأطلسي تسمية "البجعة البيضاء" أو "وايت سوان" هي، أولا وقبل كل شيء، طائرة حاملة لصواريخ كروز المجنحة، كما يشير كاتب المقال.

ويؤكد محلل المجلة الأمريكية، أنه "بخلاف القاذفات الأمريكية "B-2" (سبيريت) أو "B-21" (رايدر)، تم تصميم الطائرات العسكرية الروسية لإلحاق الهزيمة بالعدو عن طريق قصف الأهداف التابعة له الواقعة داخل المجال الجوي للصواريخ البعيدة المدى، والتي تكون محمية بإحكام (بوسائل الدفاع الجوي) وذلك عن طريق قذفها بصواريخ كروز مجنحة من جيل جديد وذات مدى بعيدة".

ووفقا للخبراء، فإن تحديث "تو-160M2" التي تشكل كابوسا لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكثر جدوى اقتصاديا وفنيا، من تطوير قاذفات قنابل أسرع من الصوت.

ويختتم الخبير الأمريكي ماجومدار مقالته بالقول: "في النهاية، من المرجح أن تقوم روسيا باستكمال بناء قاذفة القنابل الاستراتيجية PAK DA التي يستمر العمل عليها منذ عام 2009، لكن قاذفة Tu-160 M2 على المدى الزمني المتوسط يجب أن تكون أكثر من كافية"، حسب قوله.

وتعتبر قاذفة Tu-160 الاستراتيجية، أكبر طائرة ذات هندسة متغيرة الجناح، وواحدة من أقوى الطائرات في عالم المركبات العسكرية. وفي عام 2015، تم الإعلان عن استئناف إنتاج قاذفات الصواريخ الاستراتيجية في مصنع قازان للطائرات. وفي عام 2017 ، تم نقل طائرة جديدة إلى محطة اختبار الطيران. وتقول وزارة الدفاع إن التحديث سيزيد من كفاءة القاذفة بنسبة 60%.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس