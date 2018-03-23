الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء قدرات صواريخ "كروز" الروسية

أبدت قائدة القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي، الجنرال لوري روبنسون، قلقها من قدرة أحدث صواريخ "كروز" الروسية، واحتمال وصولها إلى الولايات المتحدة.

وفي كلمتها، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعلنت روبنسون عن قلقها من التهديد المتزايد للأراضي الأمريكية بسبب المدى الطويل الذي تتمتع به أحدث صواريخ كروز الروسية.

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وقالت: "روسيا تعطي أولوية لتطوير صواريخ كروز جديدة يمكن أن تشكل تهديدا لمواقع في أمريكا الشمالية".

كما أعربت روبنسون عن قلقها من عدم قدرة بلادها على تتبع إطلاق صواريخ كروز الروسية.

وقالت: "لدي قلق من القدرات التي تتمتع بها صواريخ كروز الروسية المتطورة، التي يمكن إطلاقها من قاذفات القنابل أو الغواصات، مع مسافات أكبر بكثير من النظم القديمة، وكذلك من قدرتها على التغلب على دفاعنا الصاروخي".

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في نفس الوقت، شككت روبنسون في احتمال قيام روسيا بضرب أراضي الولايات المتحدة. ومع ذلك، دعت الجنرال لتطوير أساليب وتقنيات جديدة لمواجهة الصواريخ الروسية، وشددت على أهمية تمويل تطوير أنظمة الرادار وكذلك الأنظمة الدفاعية.

واستعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الأول من مارس الجاري، في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، أحدث أنواع الأسلحة الروسية، التي ليس لها نظير في العالم، ومنها نظام صواريخ "سارمات"، وغواصات ذاتية القيادة، وصواريخ كروز مع نظام دفع بالطاقة النووية، ونظام قذائف صاروخية، وأسلحة الليزر.

وشدد الرئيس بوتين على أن بلاده لا تهدد أحدا ولن تهاجم أي بلد، وأن الأسلحة الجديدة هي "لضمان أمن البلاد".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس