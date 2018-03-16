أدميرال أمريكي: روسيا تتدرب بانتظام على توجيه ضربة نووية للولايات المتحدة!

اتهم الأدميرال هاري هاريس قائد القيادة الأميركية في المحيط الهادئ روسيا، بأنها تحاكي بانتظام توجيه ضربة نووية إلى الأراضي الأمريكية في إطار تدريباتها العسكرية.

وقال هاريس في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في الكونغرس: "إن القوات الاستراتيجية النووية الروسية يجري تطويرها وتجري بانتظام تدريبات، تحاكي توجيه ضربات نووية للأراضي الأمريكية".

إقرأ المزيد

وأعرب الأدميرال الأمريكي عن اعتقاده بأن الهدف من تحليق القاذفات الاستراتيجية الروسية "تو -95" على طول الحدود الأمريكية والكندية يتمثل في تدريب أطقم الطائرات على توجيه هذه الضربة.

وشدد هاريس على أن القوات الاستراتيجية الروسية المتمركزة على الأرض هي الأخرى تعمل على تقليد شن ضربة نووية تستهدف الولايات المتحدة، وتجري تدريبات على إطلاق الصواريخ في اتجاه أمريكا الشمالية.

الأدميرال الأمريكي أعرب كذلك عن قلقه حيال إدخال روسيا إلى الخدمة العسكرية غواصتين من طراز "بوري"، مزودتين بصواريخ باليستية، مشيرا إلى أن هذا النوع من المعدات الحربية زاد بشكل كبير من قدرة روسيا على توجيه ضربتها النووية.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر