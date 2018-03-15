أدميرال أمريكي: أكثر من نصف غواصاتنا في حالة تأهب دائم

أعلن الأدميرال جيمس كالدويل نائب رئيس إدارة الأمن النووي القومي الأمريكي التابع لوزارة الطاقة أن أكثر من نصف الغواصات النووية الأمريكية تعمل في حالة تأهب دائم.

وأكد كالدويل خلال جلسة استماع في لجنة شؤون القوات المسلحة في الكونغرس أن "49 غواصة على الأقل من أصل 71 غواصة نووية تنفذ مهمات مناوبة قتالية في البحر، وهي على استعداد للانطلاق في غضون بضعة أيام".

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وأضاف الأدميرال في هذا الصدد أنه "في الوقت الحالي أكثر من 45% من السفن الحربية التابعة للبحرية مزودة بمحركات نووية، فيما سلحت بصواريخ باليستية 11 حاملة طائرات، و14 غواصة استراتيجية، وتتسلح 53 غواصة ضاربة و4 غواصات بصواريخ موجهة، ما يسمح لها باستخدام هذه الإمكانات الواسعة في تنفيذ المهام المسندة إليها، لاسيما أن الطاقة النووية المزودة بها تسمح لها بالإبحار الذاتي لمدة طويلة".

وصرّح كالدويل بأنه طلب من الكونغرس 1.79 مليار$ لتغطية نشاطات إدارته للسنة المالية 2019 التي تبدأ في 1 أكتوبر 2018 بزيادة 203 ملايين $ مقارنة بالسنة المالية 2018.

يذكر أن رئيس القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية جون هايتن كان أعلن يوم الجمعة الماضي أن جيش بلاده قادر على الرد على أي هجوم عسكري محتمل من قبل روسيا.

وقال هايتن خلال جلسة خاصة بالميزانيات في لجنة القوات المسلحة بالكونغرس: "بالمناسبة هم (الروس) لا يعرفون مواقع غواصاتنا، وهي قادرة على تدمير بلدهم إذا مضينا في هذا المسار".

المصدر: وكالات

محمد الطاهر