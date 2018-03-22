الفلبين.. مقتل 13 مشتبها بهم بتجارة المخدرات في يوم واحد

قال قائد في الشرطة الفلبينية إن الأمن قتل 13 مشتبها بهم بتجارة المخدرات واعتقل أكثر من 100 في عشرات العمليات التي استهدفت تجارة المخدرات، الأربعاء، شمال العاصمة مانيلا.

وأضاف قائد بالشرطة، الخميس، إن الشرطة في بولاكان نفذت نحو 60 عملية في إطار الحرب على المخدرات في 9 بلدات.

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وذكر روميو كارامات قائد شرطة بولاكان في بيان: "هذه العمليات جزء من حملتنا الموسعة ضد المخدرات وكل أشكال الجريمة في الإقليم".

وتابع: "للأسف قتل 13 مشتبها بهم حينما أطلق جنودنا النار دفاعا عن النفس بعدما المسلحون بأنهم محاصرون وبدأوا بإطلاق النار".

وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 100 شخص وصادرت 19 سلاحا ناريا ونحو 250 عبوة مخدرات خلال العمليات التي استمرت 24 ساعة.

وقتل أكثر من 4000 فلبيني على يد الشرطة خلال الحرب التي يشنها الرئيس رودريغو دوتيرتي منذ 20 شهرا كما لقي آلاف آخرون مصرعهم على يد مسلحين مجهولين.

ووقعت معظم أعمال القتل في مناطق عشوائية بالعاصمة مانيلا وإقليمي بولاكان وكافيت المجاورين.

المصدر: رويترز