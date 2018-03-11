الجيش الفلبيني يقتل 44 مسلحا في معارك جنوبي البلاد

قتل 44 مسلحا وأصيب 26 آخرون خلال عملية أطلقها الجيش، يوم الخميس الماضي، في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد.

وقال الكولونيل جيري بيسانا، من القيادة العسكرية لمينداناو، إن القوات ما زالت تقاتل في ثلاث قرى على الأقل، وأن عدد القتلى في صفوف المسلحين يستند إلى معلومات استخباراتية.

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وهاجمت القوات، مدعومة بالمدرعات الحربية والمدفعية، يوم الخميس، 200 متمرد من جماعة "مقاتلو بانغسامورو من أجل الحرية الإسلامية"، إلا أن تقارير سابقة قدرت عدد المسلحين بنحو 50 فردا.

وما زالت قوات الأمن في حالة استنفار بالمنطقة الجنوبية من البلاد بهدف منع أي جماعة مسلحة من احتلال أي من بلدات المنطقة، كما حدث في 2017.

وشهدت مدينة مراوي بجزيرة مينداناو نزاعا بين متشددين وقوات الأمن في الفترة بين مايو وأكتوبر من العام 2017، أسفر عن مقتل 920 متمردا و165 جنديا و47 مدنيا، علاوة على 1780 رهينة تم تحريرها و850 قطعة سلاح تمت استعادتها من أفراد "جماعة ماوتي"، الموالية لتنظيم "داعش".

المصدر: وكالة "إفي" الإسبانية

ياسين بوتيتي