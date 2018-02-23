رئيس الفلبين يحظر على جيشه المشاركة بنزاعات الشرق الأوسط

أفادت قناة "أي بي أس – سي بي أن" الفلبينية بأن رئيس البلاد رودريغو دوتيرتي سيحظر على جيش البلاد المشاركة بالنزاعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك بطلب من الولايات المتحدة.

ونقلت القناة عن دوتيرتي بهذا الشأن، اليوم الجمعة: "لا مزيد من نشر للقوات الفلبينية".

وأضافت أن قرار الرئيس مرتبط بمقتل خادمة فلبينية كانت تعمل في الكويت، مذكرة بأن نحو 10 ملايين من سكان الفلبين يعملون حاليا خارج البلاد ومعظمهم في مجال الخدمة.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكا، إن الفلبين لن تنشر قواتها إلا في الدول التي وقعت المعاهدات الدولية التي تضمن مراعاة حقوق العمال المهاجرين. وأكد أيضا أن إدارة دوتيرتي ستواصل دعوة الكويت إلى محاكمة المسؤولين عن قتل المواطنة الفلبينية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا