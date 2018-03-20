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عما سيتحدث بوتين مع آبي في لقائهما الأول بعد الانتخابات

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عما سيتحدث بوتين مع آبي في لقائهما الأول بعد الانتخابات
Sputnik
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ذكر السفير الياباني في موسكو تويوهيسا كوزوكي، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيناقش مع الرئيس فلاديمير بوتين، مجموعة كبيرة من القضايا والمواضيع.

وأشار إلى أن أهم مواضيع زيارة آبي لروسيا يومي 25 و26 مايو، ستتمثل في سبل إبرام معاهدة السلام بين طوكيو وموسكو وكذلك النشاط الاقتصادي المشترك في جزر الكوريل الجنوبية ايتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي.

وشدد السفير على أهمية اللقاء المقبل بين الزعيمين، خاصة وأنه الأول بعد الانتخابات الرئاسية الروسية. وقال: "أعتقد أن المباحثات ستشمل كذلك التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة".

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وأشار السفير إلى وجود علاقات شخصية قوية بين بوتين وآبي وقال: "التقى الزعيمان 20 مرة حتى الآن".

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

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