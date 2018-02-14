آبي ينوي زيارة روسيا بعد الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن رغبته في القيام بزيارة موسكو وإجراء لقاء على مستوى رفيع بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وقال آبي في كلمة ألقاها في جلسة البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء: "هناك ضرورة لمناقشة مثل هذه القضايا الحساسة (جزر الكوريل الجنوبية). لكن لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك، كونه خاص بمحتوى المحادثات. وإذا سمحت الظروف، سأقوم بزيارة روسيا وإجراء لقاء على مستوى عال بعد إجراء الانتخابات الرئاسية فيها".

وكان السفير الياباني لدى موسكو كودزوكي تويوخيسا أفاد سابقا بأن آبي قد يزور موسكو نهاية مايو/أيار القادم، مضيفا أن آبي قد يحضر مراسم افتتاح "عام اليابان" في روسيا وسيلقي كلمة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في 25 مايو/أيار المقبل.

ومن المخطط أن تتم مراسم افتتاح عام اليابان في روسيا في 26 مايو/أيار المقبل في مسرح البلشوي في موسكو.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا