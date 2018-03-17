البابا فرنسيس يصلي على روح راهب حارب الشيطان

صلى راعي الفاتيكان البابا فرنسيس أمام جثمان بادري بيو أحد أشهر القديسين لدى الكاثوليك، وهو راهب يعتقد أنه صارع الشيطان.

وهذه هي أول زيارة للبابا فرنسيس منذ توليه المنصب إلى مدينة سان جيوفاني روتوندو في جنوب إيطاليا، والتي تعد واحدة من محطات مسار يربط الأماكن التي دفن فيها عدد من القديسين.

وتقول الكنيسة الكاثوليكية إن "جسد الأب الكبوشي، الذي توفي عام 1968، يحمل جروحا مثل تلك التي كانت على يدي وقدمي المسيح جراء التعذيب".

وأشار البابا إلى معارك بيو مع الشيطان، في وقت سابق لدى زيارته لقرية بيترلشينا، حيث ولد عام 1887.

وقال البابا في تصريحات مقتضبة: "كانت روحه معذبة للغاية.. كان يشعر بأن الشيطان يهاجمه بعنف".

وجرى إخراج رفات بيو عام 2008، وأعيد تحنيطه جزئيا بقناع من مادة السليكون، وحفظ الجثمان في صندوق زجاجي في درجة حرارة يجري التحكم فيها.

وذاع صيت بيو خلال النصف الأول من القرن العشرين، وتوسعت بلدته بفعل ذلك.

المصدر: رويترز