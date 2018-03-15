ماكرون ينضم إلى بريطانيا في قضية سكريبال

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعلن في غضون أيام عن إجراءات تنوي باريس اتخاذها على خلفية قضية تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وأضاف ماكرون للصحفيين اليوم الخميس: "كل شيء يقودنا إلى الاعتقاد أن المسؤولية (عن الهجوم) تقع على عاتق روسيا"، مضيفا أنه سيعلن عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها".

وفي بيان صادر عن الإليزيه في وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت باريس أنها تتفق مع بريطانيا في اتهامها روسيا بالوقوف وراء هجوم كيميائي على الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

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وتابع البيان الذي تبع الاتصال الهاتفي بين ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: "منذ مطلع الأسبوع، أطلعت المملكة المتحدة فرنسا بشكل وثيق على الأدلة التي جمعها المحققون البريطانيون و(منها) أدلة على مسؤولية روسيا عن الهجوم".

ووفقا للبيان، فإن فرنسا تتفق مع المملكة المتحدة على أنه ليس هناك أي تفسير معقول آخر (لحادث تسميم سكريبال) وتجدد تضامنها مع حليفتها.

المصدر: رويترز

متري سعيد