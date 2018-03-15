ظريف: واشنطن ترسل ما يزيد عن نصف صادراتها من السلاح إلى منطقتنا

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن الولايات المتحدة ترسل ما يزيد عن نصف صادراتها من السلاح إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال ظريف في تغريدة نشرها مساء الأربعاء على موقع "تويتر" إن "الولايات المتحدة تضخ أكثر من نصف صادراتها من الأسلحة إلى منطقتنا. وتذهب معظم تلك الأسلحة إلى قادة عديمي الخبرة ومغامرين متورطين في ارتكاب جرائم حرب، ومع ذلك يزعمون أن إيران تمثل مصدرا لانعدام الاستقرار(في المنطقة)".

The U.S. pumps over half of its arms exports into our region. The vast majority goes to inexperienced & adventurist leaders who are engaged in war crimes. Yet #Iran is alleged to be the source of instability. Funny how facts are the greatest enemy of both demagoguery & populism. pic.twitter.com/Yh9MxmqsiC — Javad Zarif (@JZarif) ١٤ مارس، ٢٠١٨

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وأضاف: "من المضحك أن هذه الحقائق تشكل أكبر عدو للديماغوجية والشعبوية"، في إشارة منه إلى أن حقيقة تصدير واشنطن لهذه الكميات الكبيرة من الأسلحة تمثل أساسا لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: ارنا

أحمد باديان