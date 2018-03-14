عراقجي: سنخرج من الاتفاق النووي في حال خروج واشنطن منه

أعلن نائب وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة في إيران، عباس عراقجي، أن بلاده ستخرج من الاتفاق النووي مع الدول الكبرى في حال خروج الولايات المتحدة منه.

وفي تصريحات أدلى بها خلال الاجتماع الطارئ للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، اليوم الأربعاء، ذكر عراقجي أن واشنطن مصرة علی الخروج من الاتفاق النووي، وجاء تغییر وزیر الخارجیة في نفس السیاق أو کان أحد أسبابه علی الأقل.

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وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "هناك زيارات بين الأوروبيين والأمريكيين"، خاصة من قبل الدول الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، والتي تبذل جهودها من أجل أن تبقى أمريكا في الاتفاق النووي، لكن هذه المحاولات لم تحقق النتيجة المرجوة بعد.

وأضاف عراقجي أن أمام إيران في هذه الظروف خيارين: إما البقاء في الاتفاق من دون أمريكا أو الانسحاب منه أيضا وإنهاؤه. وأكد أنه إذا أخفقت لندن وباريس وبرلين في إقناع واشنطن بالبقاء طرفا في الاتفاق النووي، ستنسحب طهران منه أيضا. وبحسب تعبيره فإن الأوروبيين "علی حافة الهاویة وإذا ما تحرکوا نحو ترامب سوف یفقدون إيران".

الخارجية الإيرانية: التغييرات في البيت الأبيض أمر داخلي

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي أن طهران لا تعطي أهمية كبيرة لإقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، واصفا إياها بأنها أمر أمريكي داخلي.

Mehr/Mohammadreza Abbasi

وفي لقائه الصحفي الأسبوعي الأخیر للعام الإیراني الجاري علق قاسمي على تقارير بأن إقالة تيلرسون جاءت بسبب اختلاف موقفه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "الصفقة النووية" مع إيران، قائلا إن إقالة موظفي البیت الأبیض لیست بالموضوع الجدید.

وأضاف: "لقد شهدنا مرات عدیدة حصول تغییرات كبیرة في الإدارة الأمریكیة، إلا أنها موضوع داخلي، المهم بالنسبة لنا التوجهات والسیاسات التي نتخذ مواقفنا بناء علیها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الثلاثاء، إقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون، من منصبه، وتعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايك بومبيو، خلفا له.

وعزا ترامب قراره إلى خلافات كبيرة بينه وبين تيلرسون حول عدد من القضايا الدولية، وفي مقدمتها الصفقة النووية مع إيران، موضحا: "أعتقد أن هذه الصفقة رهيبة، فيما يعتقد هو أنها مقبولة، أردنا إما أن نخرج من الاتفاق أو نعدله، ولكن موقفه كان مختلفا".

المصدر: إرنا + وكالات

قدري يوسف