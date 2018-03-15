"CIA": "هاسبيل" عذبت بدافع المسؤولية لا الحماس

تعليقا على الجدل الدائر حول رئيسة الـ"CIA" الجديدة جينا هاسبيل، دعا مايكل هايدن، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية إلى عدم لوم الأشخاص على تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليهم.

ونقلت شبكة "CNN" عن هايدن قوله بشأن إشراف جينا هاسبيل على تعذيب مشتبه بهم في قضايا إرهاب في سجن تديره الولايات المتحدة في الخارج: "نعم، لا بد لمجلس النواب من التدقيق في هذا (قضية التعذيب) نحن جميعا لدينا تاريخ، وعندما تكون أمام مجلس النواب للمواجهة فإنهم يريدون معرفة أمور عن تاريخك، وتاريخ جينا سيكشف أنها قامت بعملها ولم ترفع يدها بحماس للمشاركة والقيام بذلك وأنها قامت بذلك من دافع المسؤولية الملقاة على عاتقها ووجهت للقيام بذلك وأخبرت من قبل وزارة العدل حينها أن ما تقوم به متوافق مع القانون".

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وشدد المسؤول الاستخباراتي الأمريكي السابق على أن "جينا واجهت النار للدفاع عن أمريكا بكل ما تملكه من قوة، نعم هناك جدل حول البرنامج (برنامج الاستجواب المكثف) ويمكن إعادة فتح هذا الجدال مرارا.. دعوني أقول لكم، الشخص الوحيد الذي أريده في الغرفة والحديث بصدق عن تلك الظروف أمام السلطات هي جينا هاسبيل".

الجدير بالذكر أن السيناتور الجمهوري جون ماكين كان قد علّق بهذا الشأن في وقت سابق في تغريدة له قائلا: "إن تعذيب محتجزين بعهدة الولايات المتحدة خلال العقد الماضي كان يعتبر أكثر المراحل ظلمة بالتاريخ الأمريكي، وعلى مجلس النواب التدقيق في سجلات انخراط جينا هاسبيل في هذا البرنامج المشين".

المصدر:CNN

محمد الطاهر