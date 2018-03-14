البوسنة تخشى وصول آلاف اللاجئين من اليونان

قال وزير الأمن في البوسنة، دراغان مكتيتش، الأربعاء، إن السلطات تخشى من تدفق المهاجرين من اليونان، محذرا من الافتقار إلى القدرات اللازمة للتعامل مع الوضع.

وأوضح الوزير أن مشكلة المهاجرين تصبح أكثر تعقيدا على طريق البلقان.

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وأشار إلى وجود ما بين 45 و50 ألف مهاجر بين اليونان والبوسنة.

وتابع دراغان مكتيتش قائلا: "يمكن للشخص أن يتوقع أن هذا العدد الكبير من المهاجرين ينوون العبور إلى غرب البلقان. للوصول إلى أوروبا الغربية".

وفي العامين 2015 و2016 مر مئات آلاف المهاجرين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا عبر ما يسمى بطريق البلقان شمال غرب اليونان.

وأغلقت هذه الطريق في مارس 2016، إلا أن عددا قليلا من المهاجرين لا يزال يسلكها.

وخلال الأشهر القليلة الماضية سلك مهاجرون في جماعات صغيرة طريقاً بديلة عبر ألبانيا ومونتينغرو والبوسنة.

وتقول منظمات غير حكومية إن أعداد المهاجرين ليست بمستواها عامي 2015 و2016.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي