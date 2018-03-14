موسكو ترحب بدعوة كابل لطالبان بالجلوس إلى طاولة التفاوض

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ترحب بدعوة وجهتها السلطات الأفغانية إلى ممثلي حركة طالبان للبدء بعملية التفاوض.

وفي حديث لوكالة "إنترفاكس"، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابولوف: "بالطبع نحن نرحب بهذا العرض. وقد قلنا مرارا للمجتمع الدولي، إن المفاوضات لا بد منها. أما السؤال كيف سيجري ذلك، فقد سبق أن سمعنا كثيرا من التصريحات المسالمة والعقلانية".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن موسكو لا تزال ترى أنه من الضروري محاولة إقناع طالبان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية الحالية، على الرغم من أن الحركة تعتبرها "عميلة وغير شرعية".

وفي رده على سؤال عما إذا كانت روسيا تنوي تشجيع طالبان على قبول دعوة كابل إلى إطلاق العملية التفاوضية، قال كابولوف إن التشجيع الروسي يكمن في دعم موسكو لهذا العرض وترحيبها به.

كما أفاد كابولوف بأن مؤتمرا دوليا حول أفغانستان سيعقد في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، الأسبوع المقبل، وستكون مساعدة المجتمع الدولي لإطلاق عملية السلام في البلاد على رأس أجندته.

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف