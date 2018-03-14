وفاة عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ عن عمر يناهز 76 عاما

أفادت قناة "بي بي سي" البريطانية بأن عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ توفي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 76 عاما.

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ونقلت صحيفة "غارديان" عن أبناء هوكينغ: "يحزننا جدا أن والدنا المحبوب توفي اليوم. إنه كان عالما عظيما وشخصا نادرا ستبقى أعماله وتراثه معنا لسنوات طويلة".

وأضافوا: "إن شجاعة ومثابرة ستيفن هوكينغ وقدراته وروح الدعابة النادرة ألهمت الناس في جميع أنحاء العالم".

من جهتها نقلت وكالة "بلومبرغ" عن أسرة العالم أن هوكينغ "توفي في منزله في كامبريج صباح اليوم الأربعاء".

وكان سيتفن هوكينغ من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، وهو معروف بفضل أبحاثه النظرية في علم الكون والعلاقات بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، والتسلل الزمني. وهو مؤلف الكتاب المعروف "تاريخ موجز للزمن".

وعام 1963 قال الأطباء إن هوكينغ البالغ من العمر 22 عاما مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري. واعتقد الأطباء آنذاك أنه سيعيش ما بين عامين و3 سنوات. لكن تنبؤاتهم لم تتحقق. فواصل هوكينغ عمله العلمي وتزوج مرتين وله 3 أطفال. وطوال حياته أجرى أبحاثا علمية وقدم تقارير علمية ودرس في جامعات مختلفة.

المصدر: وكالات

أولغا رودكوفسكايا