ستيفن هوكينغ يكشف كيف بدأ ظهور الكون

كشف عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ في برنامج تلفزيوني ما الذي كان قبل الانفجار الكبير وظهور الكون.

وقال هوكينغ في رده على سؤال مقدم برنامج Star Talk "لم يكن هناك أي شيء" مستندا في ذلك إلى النظرية النسبية لاينشتاين، موضحا بأنه وفق هذه النظرية، فإن الزمان والفراغ يشكلان سلسلة متواصلة، تتشوه تحت تأثير الكتلة والطاقة.

وأضاف أنه يلتزم بالنهج التقليدي بشأن جاذبية الكم، "في هذا النهج يتم استبدال الزمن الحقيقي بزمن افتراضي، يكون سلوكه كاتجاه رابع في الفراغ". و"وفق نهج إقليدس تاريخ الكون في الكون الافتراضي هو عبارة عن سطح مشوه بأربعة أبعاد-يشبه سطح الأرض".

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وحسب قوله، فقد وضع هوكينز بمشاركة الفيزيائي الأمريكي جيمس هارتل فرضية غياب الحدود، والتي يصبح بموجبها شرط وجود حدود الكون، هو عدم وجود الحدود.

وأضاف، يمكن تصور بداية الكون من القطب الجنوبي للأرض، كنقطة تعمل فيها قوانين الفيزياء. وختم قوله "لم يكن هناك أي شيء جنوب القطب الجنوبي قبل الانفجار الكبير".

المصدر: نوفوستي

كامل توما