صحيفة إسرائيلية: توقعات بحل الكنيست على خلفية أزمة اليهود الأرثوذكس

ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم، عن احتمالية حل الكنيست على خلفية عدم إجراء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس، أي لقاءات مع وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان أو شركاءه في الائتلاف الحكومي.

ومن المقرر، اليوم، أن يجري التصويت في الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يعفي اليهود الأرثوذكس من الخدمة العسكرية، إلا أنه، بحسب تصريحات ليبرمان، فإن كتلة "إسرائيل بيتنا" تنوي التصويت ضد مشروع القانون.

وصرحت الصحيفة بأن كتلة "كولانو" موقفها يتلخص بأنه في حال لم يلتزم ليبرمان، فإن وزير المالية، موشي كحلون، سوف يمنح أعضاء الكتلة حرية التصويت، وبذلك يتيح المجال لثلاثة أعضاء من الكتلة التصويت ضد مشروع القانون.

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وفي السياق ذاته، ستجتمع اللجنة الوزارية للتشريع، لمناقشة اعتراض الوزيرة سوفا لاندفر، على المصادقة على "قانون التجنيد".

وكان ليبرمان قد دعا نتنياهو، اليوم، إلى عدم إقالة لاندفر بسبب معارضتها للقانون لكونها وزيرة، معتبرا أن الإقالة تعني "أنه يريد انتخابات مبكرة".

ويتوقع أن يدعم نتنياهو مشروع قانون حل الكنيست الذي ستقدمه كتلة "يش عتيد" بسبب معارضة "إسرائيل بيتنا" المتوقعة لمشروع القانون.

المصدر: هآرتس

نادين بطحة