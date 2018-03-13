نتنياهو يدعو حلفاءه لعدم الاستفزاز لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حلفاءه إلى الحفاظ على الائتلاف الحاكم وعدم الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة والعمل حتى نهاية ولايتهم الحالية أي بحلول خريف عام 2019.

وقال نتنياهو في خطاب ألقاه في جلسة البرلمان: "أريد ان اتوجه بنداء من جديد إلى زملائي في الائتلاف. أدعوهم وبالدرجة الأولى وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وزعماء الأحزاب الحريدية لإظهار مسؤوليتهم. البلاد تحتاج إلى ائتلاف مستقر يواصل عمله. ومن أجل ذلك يجب على الجميع أن ينزلوا من الشجرة إلى الأرض. يجب بذل الجهود لإنقاذ الائتلاف".

وتابع: "أقول ذلك ليس لأني خائف من الانتخابات. وبالعكس إذا جرت الانتخابات فسنفوز بها... ويجب أن نبذل آخر جهد للحفاظ على قوام الحكومة الحالي لمدة طويلة".

وكان نتنياهو تمكن أمس الاثنين من تسوية الجدل مع حزب "يهودات هتوراة" الديني الذي يطالب بحماية ناخبيه من الخدمة في الجيش، وذلك مقابل توتر علاقاته مع وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الذي تعهد بالخروج من الحكومة وإخراج حزبه ("إسرائيل بيتنا") من الائتلاف في حال تنفيذ القانون المتفق عليه مع حزب "يهودات هتوراة".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا