تيلرسون يقطع جولته الإفريقية بشكل مفاجئ ويعود لواشنطن

قالت وكالة رويترز إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اختصر جولته الأولى في الدول الإفريقية بيوم واحد ليعود إلى واشنطن.

إقرأ المزيد

وأضاف مصدر دبلوماسي أن تيلرسون غير جدول عمله لكي يصل إلى العاصمة الأمريكية صباح الثلاثاء بدلا من المساء.

يشار إلى أن تيلرسون كان قد ألغى كافة ارتباطاته ومواعيد عمله، في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى كينيا بسبب وعكة صحية.

وكان من المقرر أن تمتد جولة وزير الخارجية الأمريكي من الـ6 وحتى الـ13 من مارس الجاري، وتشمل خمس دول إفريقية هي إثيوبيا، وجيبوتي، وكينيا، وتشاد، ونيجيريا، ومن أهم القضايا التي من المفترض مناقشتها في العواصم الإفريقية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

المصدر: رويترز