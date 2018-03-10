تيلرسون يتعرض لوعكة صحية في كينيا

ألغى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون كافة ارتباطاته ومواعيد العمل، في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى كينيا بسبب وعكة صحية.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم السبت، عن مساعد وزير الخارجية، ستيف جولدستين، قوله إن "تيلرسون لا يشعر أنه بخير، بعد عدة أيام من العمل المتواصل حول قضايا كبيرة مثل كوريا الشمالية"، موضحا "سنعيد جدولة المواعيد المقررة اليوم، ليوم آخر من هذه الرحلة"​​​.

وكان من المقرر أن يزور تيلرسون النصب التذكاري في الموقع الذي شهد تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي عام 1998.

وتتزامن جولة تيلرسون الإفريقية، التي من المقرر أن يزور خلالها 3 عواصم، مع اتصالات مكثفة لإعلان نجاح المفاوضات في التوصل لاتفاق غير مسبوق بعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكشف تيلرسون الثلاثاء الماضي عن قرار الولايات المتحدة بتقديم مساعدات تزيد عن 533 مليون دولار لضحايا الصراعات والجفاف في إثيوبيا، والصومال، وجنوب السودان، ودول بغرب ووسط إفريقيا مجاورة لبحيرة تشاد.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي