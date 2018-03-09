لافروف وتيلرسون لم يلتقيا في أديس أبابا رغم تواجدهما في نفس الفندق

فشلت محاولات تنظيم لقاء بين وزيري خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وأمريكا ريكس تيلرسون، خلال زيارتهما المتزامنة إلى إثيوبيا، وأكد مصدر في الوفد الروسي، أن الاجتماع المأمول لم يعقد.

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ووصل الوزير لافروف إلى إثيوبيا مساء الخميس، في إطار جولته الإفريقية، ويقوم تيلرسون أيضا بزيارة رسمية إلى البلاد، كجزء من رحلته إلى القارة السمراء، ووفقا للسفارة الروسية في الولايات المتحدة، نزل الدبلوماسيان في نفس الفندق لكنهما لم يلتقيا هناك.

وقال مصدر في الوفد الروسي للصحفيين اليوم الجمعة 9 مارس: "لم يعقد أي اجتماع" بين الوزيرين لافروف وتيلرسون.

واضطر سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، للتأكيد أن موسكو اقترحت عقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين، وذلك بعد أن نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، أن تكون واشنطن قد تلقت طلبا بهذا الشأن.

المصدر: سبوتنيك

سعيد طانيوس