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موسكو: طلبنا تنظيم اجتماع لافروف وتيلرسون بقي بلا رد

أخبار روسيا

موسكو: طلبنا تنظيم اجتماع لافروف وتيلرسون بقي بلا رد
Reuters
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أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن أن الجانب الروسي تقدم في الـ2 من مارس بطلب اجتماع وزيري الخارجية الروسي لافروف ونظيره الأمريكي تيلرسون في إثيوبيا إلا أن واشنطن لم ترد حتى الآن.

وأوضحت السفارة أن روسيا أرسلت اقتراحها لتنظيم اجتماع وزير الخارجية سيرغي لافروف بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في إثيوبيا، لكن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية صرّحت بأن بلادها لم تتلق أي طلب من الجانب الروسي.

وجاء في بيان السفارة الروسية: "نحن عادة لا نعلق على إجراءات إعداد اللقاءات الدبلوماسية، لكن وبما أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هايزر ناويرت، شوهت الحقيقة مرة أخرى، فنحن مضطرون للقول إن الطلب لعقد اجتماع لافروف وتيلرسون، تم إرساله إلى الخارجية الأمريكية في الـ2 من مارس​​​ وحاولنا عدة مرات الحصول على إجابة معقولة من الجانب الأمريكي، إلا أننا وللأسف لم ننجح بعد".

المصدر: إنترفاكس 

نتاليا عبدالله 

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