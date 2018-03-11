ترامب يكشف رسميا عن خطته لحماية المدارس من المسلحين

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد، الكشف رسميا عن خطته لـ"حماية الأطفال من الهجمات المسلحة داخل المدارس"، أمام الكونغرس.

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وحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يشجع القانون الجديد، الذي يتوقع حصوله على موافقة أعضاء الكونغرس، على السماح للقائمين على المدارس بتسليح بعض أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس.

وتؤكد الصحيفة إلى أن ما يقترحه الرئيس دونالد ترامب يخلو تماما من ذكر أي طلب لرفع السن الأدنى لشراء الأسلحة النارية إلى 21 عاما أو غيرها من الإجراءات التي تنادي بها الجمعيات الأهلية.

ويتابع التقرير أن التسليح، سيكون عبر قانونين وبعد تشكيل لجنة لوضع الميزانية المطلوبة لتسليح أشخاص محددين داخل المدارس لحمايتها من الهجمات المسلحة.

وتنص الوثيقتان على تحسين عملية التأكد من الخلفية الأمنية للأشخاص قبل بيعهم الأسلحة إضافة إلى الموافقة على تخصيص 50 مليون دولار لتحسين الإجراءات الأمنية في المدارس.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي