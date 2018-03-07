استقالة جديدة في إدارة ترامب

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن غاري كون المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد أهم المخططين الرئيسيين للإصلاح الضريبي لعام 2017 قد قدم استقالته.

ونقل البيت الأبيض في بيان أصدره الثلاثاء عن كون قوله: "تشرفت بخدمة بلادي ووضع سياسات اقتصادية داعمة للنمو لصالح الشعب الأمريكي وبصفة خاصة إقرار الإصلاح الضريبي التاريخي. أشعر بالامتنان للرئيس لمنحي هذه الفرصة وأتمنى النجاح الكبير له وللإدارة في المستقبل".

وبعد استقالة كون أكد ترامب أنه سيتخذ قريبا قرارا لتعيين مستشار اقتصادي جديد خلفا لكون، فيما رجح مسؤول في البيت الأبيض أن يشغل بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض أو المعلق المحافظ لآري كادلو محل كون.

ونفى ترامب الثلاثاء حدوث أي فوضى في البيت الأبيض، بعد أن أثيرت تساؤلات على سلسلة الاستقالات والإقالات، التي طالت أشخاصا من كبار المسؤولين في إدارته.

The new Fake News narrative is that there is CHAOS in the White House. Wrong! People will always come & go, and I want strong dialogue before making a final decision. I still have some people that I want to change (always seeking perfection). There is no Chaos, only great Energy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٦ مارس، ٢٠١٨

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وكتب ترامب: "النظرية الجديدة للأخبار الكاذبة تقول إن الفوضى تسيطر على البيت الأبيض.. (هذا) خطأ".

وأضاف: "سيكون هناك دائما من يغادر ومن يصل، وأنا أحب الحوارات الحامية قبل اتخاذ قرار"، وحذر بالقول "لا يزال هناك عدد من الأشخاص أرغب في تبديلهم (دائما في إطار البحث عن الأفضل)".

المصدر: وكالات

أحمد باديان