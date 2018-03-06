ترامب: لا فوضى في البيت الأبيض

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدوث أي فوضى في البيت الأبيض، بعد أن أثيرت تساؤلات على سلسلة الاستقالات والإقالات، التي طالت أشخاصا من كبار المسؤولين في إدارته.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم: "أن النظرية الجديدة للأخبار الكاذبة تقول إن الفوضى تسيطر على البيت الأبيض.. (هذا) خطأ".

وأضاف ترامب: "سيكون هناك دائما من يغادر ومن يصل، وأنا أحب الحوارات الحامية قبل اتخاذ قرار"، محذرا بالقول "لا يزال هناك عدد من الأشخاص أرغب في تبديلهم (دائما في إطار البحث عن الأفضل)".

وأنهى الرئيس الأمريكي تغريدته بالقول: "لا توجد فوضى، توجد فقط طاقة رائعة".

The new Fake News narrative is that there is CHAOS in the White House. Wrong! People will always come & go, and I want strong dialogue before making a final decision. I still have some people that I want to change (always seeking perfection). There is no Chaos, only great Energy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018

وجاءت تغريدته بعد أيام قليلة على الإعلان المفاجئ عن مغادرة المستشارة هوب هيكس البيت الأبيض، وهي كانت من أقرب مستشاريه.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر