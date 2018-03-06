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ترامب: لا فوضى في البيت الأبيض

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ترامب: لا فوضى في البيت الأبيض
Reuters Leah Millis
دونالد ترامب
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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدوث أي فوضى في البيت الأبيض، بعد أن أثيرت تساؤلات على سلسلة الاستقالات والإقالات، التي طالت أشخاصا من كبار المسؤولين في إدارته.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم: "أن النظرية الجديدة للأخبار الكاذبة تقول إن الفوضى تسيطر على البيت الأبيض.. (هذا) خطأ".

وأضاف ترامب: "سيكون هناك دائما من يغادر ومن يصل، وأنا أحب الحوارات الحامية قبل اتخاذ قرار"، محذرا بالقول "لا يزال هناك عدد من الأشخاص أرغب في تبديلهم (دائما في إطار البحث عن الأفضل)".

وأنهى الرئيس الأمريكي تغريدته بالقول: "لا توجد فوضى، توجد فقط طاقة رائعة".

وجاءت تغريدته بعد أيام قليلة على الإعلان المفاجئ عن مغادرة المستشارة هوب هيكس البيت الأبيض، وهي كانت من أقرب مستشاريه.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر

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