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​أفيخاي أدرعي يحاول السخرية من "طلة" حسن نصر الله "البهية"!

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​أفيخاي أدرعي يحاول السخرية من
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي تعليقا حاول من خلاله السخرية من صورة نشرت مؤخرا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وهو حاسر الرأس، مع اللواء قاسم سليماني.

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صورة نادرة لحسن نصر الله مع قاسم سليماني

ويبدو أن أدرعي أراد السخرية من حسن نصر الله بالقول، إنه لم يرتد العمامة عند اجتماعه بسليماني لأنه مع الإيرانيين يشعر كما لو أنه في بيته وليس في "مهمة عمل"!

على كل حال، يصعب تقدير مدى نجاح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إيصال تعبيره الساخر من نصر الله، وذلك لأن اللغة التي كتب بها لم تكن متقنة تماما، لكنه على العموم حاول البوح بما في خاطره.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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