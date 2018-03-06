​أفيخاي أدرعي يحاول السخرية من "طلة" حسن نصر الله "البهية"!

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي تعليقا حاول من خلاله السخرية من صورة نشرت مؤخرا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وهو حاسر الرأس، مع اللواء قاسم سليماني.

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ويبدو أن أدرعي أراد السخرية من حسن نصر الله بالقول، إنه لم يرتد العمامة عند اجتماعه بسليماني لأنه مع الإيرانيين يشعر كما لو أنه في بيته وليس في "مهمة عمل"!

أيّ #لووك تفضلون لأمين عام #حزب_الله الإرهابيّ #حسن_نصرالله.. مع عمامة أو دونها؟

علمًا أن العمامة يرتديها في مهمة عمل خارج وكره الإيراني لإداء مهمة له، فيما يستغني عنها ويشعر أنه في #البيت حين يكون في #الوكر يتلقى الدروس والرسائل 😁 أي #طلّة_بهيّة بتفضلوا؟ pic.twitter.com/8OnEQ2fyvD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2018

على كل حال، يصعب تقدير مدى نجاح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إيصال تعبيره الساخر من نصر الله، وذلك لأن اللغة التي كتب بها لم تكن متقنة تماما، لكنه على العموم حاول البوح بما في خاطره.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر