صورة نادرة لحسن نصر الله مع قاسم سليماني

تداول نشطاء على تويتر صورة جمعت الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، واللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وصفت بالنادرة.

واللافت في الصورة التي لم يحدد تاريخها، أن حسن نصر الله يظهر فيها وهو حاسر الرأس.

صورة نادرة لسماحة السيد #حسن_نصرالله من دون عمامة في لقاء مع اللواء #قاسم_سليماني وعادة يكون هكذا لقاء اكثر من اخوي.. pic.twitter.com/RQoObTEwvt — fadi jouni (@fady_jouni) March 4, 2018

يذكر أن اللواء قاسم سليماني كان قد شارك في الإشراف على عمليات عسكرية في سوريا، وينسب له دوره القيادي في معارك إعادة السيطرة على مدينة البوكمال في ريف دير الزور.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر