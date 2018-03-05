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صورة نادرة لحسن نصر الله مع قاسم سليماني

أخبار العالم العربي

صورة نادرة لحسن نصر الله مع قاسم سليماني
Reuters
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تداول نشطاء على تويتر صورة جمعت الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، واللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وصفت بالنادرة.

واللافت في الصورة التي لم يحدد تاريخها، أن حسن نصر الله يظهر فيها وهو حاسر الرأس.

يذكر أن اللواء قاسم سليماني كان قد شارك في الإشراف على عمليات عسكرية في سوريا، وينسب له دوره القيادي في معارك إعادة السيطرة على مدينة البوكمال في ريف دير الزور.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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