 
مباشر

قانون سفر أمريكي من وإلى تايوان يهدد الأخيرة بحرب مع الصين

أخبار العالم

قانون سفر أمريكي من وإلى تايوان يهدد الأخيرة بحرب مع الصين
Reuters Tyrone Siu
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxn6

اعترضت الصين بشدة على مشروع قانون سفر أمريكي من وإلى تايوان أجازه مجلس الشيوخ الأمريكي بهدف تشجيع التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين.

وقال آن فنغ شان المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني: "القانون ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة ونحن نعارض هذا العمل بشدة".

إقرأ المزيد
تقليد شديد الغرابة.. راقصات "ستربتيز" يشاركن في جنازة بتايوان!

وتابع: "نحذر تايوان بشدة من مغبة الاعتماد على الأجانب لتقوية نفسها لأن ذلك سيجر نيران الحرب إليها".

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء مشروع قانون سفر إلى تايوان يهدف إلى تشجيع التبادلات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وتايوان.

ومّرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القرار في يناير الماضي.

المصدر: شينخوا

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة