تقليد شديد الغرابة.. راقصات "ستربتيز" يشاركن في جنازة بتايوان!

أظهر فيديو انتشر كالنار في الهشيم على الشبكة العنكبوتية، جنازة مسؤول رفيع في تايوان، شارك فيها موكب من عشرات السيارات تعلوها فتيات نصف عاريات يرقصن على وقع موسيقى صاخبة.

يذكر أن تقليد رقص الفتيات على وقع الموسيقى الصاخبة أثناء الجنازات، ظهر في الصين في القرن الـ17 أثناء حكم سلالة تشينغ، ويعتبر ذلك تكريما للراحل.

وفي الآونة الأخيرة طرأت بعض التغيرات على هذا التقليد، ليشمل راقصة "ستربتيز" تنقل عبرها تمنيات بالتوفيق لأحفاد الراحل.

يذكر أن وزارة الثقافة الصينية أعلنت عن نيتها حظر هذا التقليد بسبب تأثيره على أخلاق المجتمع.

المصدر: وكالات