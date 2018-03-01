تأجيل انتخابات الرئاسة في فنزويلا

أفادت مديرة المجلس الفنزويلي الوطني للانتخابات تيبيساي لوسينا، بأن موعد الانتخابات الرئاسية تأجل إلى إشعار آخر، لضمان اتفاقية العملية الانتخابية التي وقعها المرشحون.

ونقلت قناة "غلوبوفيسون"عن لوسينا قولها :" هذه الاتفاقية تؤكد أن انتخابات الرئاسة ستحظى بمشاركة واسعة و ضمانات قوية بنزاهتها".

وأفضت التفاهمات بين مرشحي الرئاسة إلى تغيير موعد الانتخابات من 22 أبريل القادم إلى النصف الثاني من شهر مايو، وتجري بنفس اليوم بالإضافة للانتخابات الرئاسية، انتخابات المجالس التشريعية للأقاليم وكذلك المجالس البلدية.

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وكانت أحزاب المعارضة التي تشكل "كتلة الوحدة الديمقراطية" في البرلمان الفنزويلي، قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الفنزويلي الحالي وأحد مرشحي الرئاسة، نيكولاس مادورو، أن الانتخابات ستجري في جميع الأحوال بغض النظر عن مقاطعة أو مشاركة المعارضة وسينتخب الفنزويليون "رئيسا شرعيا يقود البلاد حتى عام 2025".

المصدر: تاس

علي الخطايبة