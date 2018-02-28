فنزويلا.. هل سيشكل ظهور منافس لمادورو تحديا للسلطة والمعارضة في آن واحد؟

استنكرت المعارضة الفنزويلية قرار السياسي المعارض هنري فالكون الترشح لانتخابات الرئاسة لمنافسة الرئيس نيكولاس مادورو، حيث يتناقض قراره مع استراتيجية المعارضة لمقاطعة الانتخابات.

واعتبر تحالف "الوحدة الديمقراطية" المعارض أن فالكون بخطوته هذه يتخلى عن تطلعات الشعب الفنزويلي نحو الديمقراطية وعن أهداف "الوحدة الديمقراطية".

وكتب التحالف في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا يمكننا أن نعطي الشرعية للمنظومة الانتخابية المخادعة. ونحن ندعو الفنزويليين إلى مواصلة الصراع من أجل التغيير الديمقراطي".

وتتجه المعارضة لمقاطعة الانتخابات، المقرر إجراؤها يوم 22 أبريل المقبل، واعتبار الرئيس مادورو فاقدا للشرعية بعد أن قرر منع اثنين من المعارضين البارزين، ليوبولدو لوبيز وانريكي كابريليس من المشاركة في الانتخابات.

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وتجدر الإشارة إلى أن ليوبولدو لوبيز رهن الإقامة الجبرية، بعد أن تم اتهامه بالتحريض على العنف أثناء الاحتجاجات ضد مادورو في عام 2014. أما كابريليس، فتم منع من المشاركة في الانتخابات لاتهامه بمخالفات إدارية عندما كان محافظا لإحدى الولايات الفنزويلية.

يذكر، أن هنري فالكون (56 عاما) عسكري سابق، وكان من أنصار الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز قبل أن ينشق عن الحزب الاشتراكي الحاكم في عام 2010، وينتقل إلى معسكر المعارضة.

وأعلن عن ترشحه للانتخابات يوم أمس الثلاثاء، واصفا الرئيس مادورو بـ "مرشح المجاعة". ويرى المراقبون أنه قد يجتذب جزءا من أنصار الرئيس الحالي والحزب الحاكم خلال الانتخابات، ولكن على الرغم من ذلك يعتبره جزء من أنصار الحزب الاشتراكي "خائنا" بسبب انتقاله إلى المعارضة.

وأثار ترشحه أصداء سلبية وسط المعارضين أيضا، حيث يعتبر البعض أن هذا الترشح يصب في مصلحة مادورو، ويضيف الشرعية لانتخابات مزورة أصلا، حسب رأيهم، ويفشل خطط المعارضة لـ "عزل" الرئيس الحالي.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف