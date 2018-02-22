زعيم حزب فنزويلي معارض يتعهد بهزيمة مادورو رغم مقاطعة المعارضة للانتخابات الرئاسية

أعلن هنري فالكون، رئيس حزب "الطليعة التقدمية" الفنزويلي المعارض، أنه سيهزم رئيس البلاد الحالي، نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية القادمة، على الرغم من مقاطعة المعارضة لها.

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وقال فالكون، في تغريدة على حسابه على تويتر: "نيكولاس، أنا سوف أهزمك، على الرغم من كل الغش الذي تقومون به".

ويندرج حزب "الطليعة التقدمية" في كتلة "الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية" المعارضة التي أعلنت في وقت سابق أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 22 أبريل/نيسان المقبل حيث تعتبر عملية التصويت صورية وتطالب بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وأعلنت المعارضة الفنزويلية المعروفة باسم "الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية" رفضها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 أبريل/نيسان القادم.

وقالت المعارضة في بيان لها، إن الطاولة المستديرة أعلنت قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، حيث صوتت الجمعية الوطنية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه، ما جعل مادورو يتهم المعارضة بمحاولة الانقلاب البرلماني عليه.

ويقول مراقبون إن تصريح فالكون قد يعني أنه ينأى بنفسه عن موقف "الوحدة الديمقراطية" ويعتزم الذهاب إلى الانتخابات بشكل مستقل أو مرشحا باسم حزبه. ومع ذلك، لم تتقدم " الطليعية التقدمية " وفالكون رسميا حتى اليوم بمرشح رئاسي.

وفى الوقت نفسه، قال فالكون في وقت سابق إنه في حالة توحيد القوى الديمقراطية المعارضة، يمكن هزيمة حكومة مادورو.

وتعثرت المفاوضات بين السلطة والمعارضة حول إيجاد حلول للأزمة بينهما.

وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة وخانقة مع تضخم بمستويات قياسية، نتجت عن عدم الاستقرار السياسي بالتزامن مع هبوط أسعار النفط عالميا.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس