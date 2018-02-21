مادورو يرغب في إجراء انتخابات ضخمة على عدة مستويات

أعلن الرئيس الفنزويلي، رغبته في إجراء "انتخابات ضخمة" على كافة مستويات السلطة التشريعية بما فيها الجمعية الوطنية والهيئات التشريعية والبلديات، بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو في هذا الصدد: "نحن بحاجة إلى تقديم الانتخابات إلى موعد أبكر لتحديث جميع مستويات السلطة وتكريس أنفسنا للعمل فقط".

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وأضاف مادورو: "أقترح عقد انتخابات كبرى في 22 أبريل، وسنتوجه إليها مع (كتلة المعارضة) بمائدة مستديرة للوحدة الديمقراطية أو بدونها".

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم