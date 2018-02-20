مسؤول فنزويلي يقترح إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

اقترح مسؤول رفيع في الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا، إجراء الانتخابات التشريعية قبل عامين من موعدها الأصلي، لتتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

وأشار ديوسدادو كابيللو، في تصريح للتلفزيون الرسمي "في تي في"، أنه سيقدم طلبا رسميا إلى الجمعية التأسيسية.

وقال كابيللو الرجل الثاني في الحزب الحاكم، "هذا القرار تتخذه الجمعية التأسيسية الوطنية" التي شكلتها الحكومة.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قدم بالفعل موعد الانتخابات الرئاسية عدة أشهر، رغم تأكيد المعارضة أن الظروف ليست مؤاتية لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

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ومنع معارضون بارزون من الترشح في الانتخابات التي يسعى مادورو من خلالها للفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها ست سنوات، رغم تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في هذا البلد الغني بالنفط الواقع في أمريكا اللاتينية.

وحصلت المعارضة على أكثرية أعضاء البرلمان خلال الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، لكنها خسرت سلطتها لمصلحة الجمعية التأسيسية التي اسسها مادورو ومنحها كافة السلطات التشريعية في البلاد العام الماضي.

المصدر: أ ف ب