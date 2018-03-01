أرمينيا تتخلى عن بروتوكولات إقامة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا

أعلنت أرمينيا رسميا عن إلغاء البروتوكولات حول إقامة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، الموقعة عام 2009.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الأرمنية، فلاديمير أكوبيان، اليوم الخميس، إنه "قبل فترة عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي لأرمينيا، أعلن فيه الرئيس سيرج سركسيان بطلان البروتوكولات".

والجدير بالذكر أن أرمينيا لم تقم علاقات دبلوماسية مع تركيا حتى الآن حيث تطالب أنقرة يريفان بالتخلي عن مساعيها على الساحة الدولية من أجل الاعتراف بإبادة الأرمن في العهد العثماني عام 1915، إضافة إلى التخلي عن دعم الأرمن في نزاع قره باغ مع أذربيجان، التي تدعمها تركيا.

وبعد انتخابه رئيسا لأرمينيا عام 2008، تقدم سيرج سركسيان بمبادرة حول تطبيع العلاقات مع تركيا. وحظي نهجه هذا بدعم دولي واسع. وفي عام 2009 وقع وزيرا الخارجية الأرمني والتركي بحضور وزيري الخارجية الروسي والأمريكي في مدينة زيوريخ السويسرية بروتوكولات حول إقامة العلاقات الدبلوماسية ومبادئ العلاقات بين الدولتين.

وفيما بعد جمدت أرمينيا عملية إبرام البروتوكولات على خلفية طرح تركيا تحفظات وشروطا بشأن البروتوكولات. وفي فبراير عام 2015 سحب الرئيس الأرمني البروتوكولات من البرلمان.

المصدر: تاس

أنطون زوييف