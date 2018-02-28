الخارجية الأمريكية تدرج 7 تنظيمات موالية لـ"داعش" على لائحة الإرهاب

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية 7 تنظيمات موالية لـ"داعش" على لائحة الإرهاب، وأكدت أن هذه الخطوة حاسمة لتفكيك شبكة التنظيم العالمية ومنع التنظيمات التابعة له من الحصول على الموارد.

ووفقا للوزارة، فإن هذه التنظيمات هي تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا، و"داعش" في الفلبين و"داعش" في بنغلاديش و"داعش" في الصومال و"داعش" في تونس و"جند الخلافة" في تونس وفي مصر و"مجموعة موتي"، والقائدان مهند معلم وأبو مصعب البرناوي.

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وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه يحظر على الأمريكيين عموما الدخول في معاملات مع هذه التنظيمات، كما يتم تجميد مختلف ممتلكاتها ومصالحها الخاضعة للولاية القضائية الخاصة بالولايات المتحدة.

ويعتبر توفير الدعم المادي أو الموارد إلى هذه التنظيمات عن علم أو محاولة القيام بذلك أو التآمر للقيام بذلك جريمة.

وأفادت الخارجية بأن هذه الإدراجات تشكل جزءا من خطة شاملة أوسع لهزيمة "داعش" والتي حققت تقدما كبيرا بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وشدد منسق أعمال مكافحة الإرهاب، نايثن سايلز، على أن هذه الإدراجات تستهدف تنظيمات وقادة رئيسيين موالين لـ"داعش" خارج منطقتها التي تدمرت في العراق وسوريا.

وأكد نايثن سايلز أن هذه الإجراءات تمثل خطوة حاسمة لتفكيك شبكة تنظيم "داعش" العالمية ومنع التنظيمات التابعة له من الحصول على الموارد التي تحتاج إليها للتخطيط للهجمات الإرهابية وارتكابها.

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي