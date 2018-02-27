عقوبات أمريكية ضد أشخاص ومؤسسات في مصر بسبب "داعش"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات في آسيا وإفريقيا بسبب صلتهم بتنظيم "داعش".

وأوضحت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على شخصين من نيجيريا والصومال و7 مؤسسات في آسيا وإفريقيا مرتبطة بتنظيم "داعش"، مضيفة أن العقوبات تشمل فروع التنظيم في كل من مصر وتونس والصومال ونيجيريا وبنغلاديش والفلبين.

وحسب القانون الأمريكي فإن من شأن الإجراءات تجميد حسابات مصرفية في البنوك الأمريكية، ومنع الأمريكيين من التعامل مع الشخصيات والمؤسسات التي فرضت العقوبات بحقهم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين عن توسيع عقوبات متعلقة بليبيا وبفرضها على 6 أفراد و24 شركة و7 سفن في مالطا وإيطاليا وليبيا ومصر، وذلك في مساع لمكافحة تهريب الوقود والأنشطة المحظورة الأخرى التي تستغل موارد ليبيا الطبيعية.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين