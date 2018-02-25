نتنياهو: أنت صديق عريق لدولة إسرائيل يا ترامب

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس في مايو المقبل لحظة تاريخية عظيمة بالنسبة لإسرائيل.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم الأحد، "لقد أُخبرنا خلال نهاية الأسبوع بأن الرئيس ترامب قرر نقل السفارة الأمريكية إلى أورشليم في عيد الاستقلال القادم"، مضيفا أن "هذه هي لحظة عظيمة بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين ولحظة تاريخية بالنسبة للدولة الإسرائيلية".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنحتفل بذلك معا، جميع المواطنين الإسرائيليين، وهذا يحمل تداعيات ومعاني تاريخية بعيدة الأمد".

كما عبر عن شكره للرئيس الأمريكي، ووصفه بـ"الصديق الكبير لدولة إسرائيل".

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الجمعة 23 فبراير، أن الولايات المتحدة تخطط لفتح سفارتها في القدس في مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى 70 لقيام إسرائيل.

المصدر: RT

نادر همامي