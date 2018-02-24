"حماس" تحذر من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

حذرت حركة "حماس" من خطورة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس و"تحديد موعد تنفيذ ذلك في ذكرى تهجير الشعب الفلسطيني ونكبته" معتبرة أن ذلك "يمثل تحديا صارخا لشعبنا".

كما اعتبرت "حماس" في بيان اليوم السبت، أن هذه الخطوة "اعتداء جديد على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدسات الإسلامية، واستفزاز لمشاعر أمتنا العربية والإسلامية".

وأوضحت الحركة أن خطوة نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس تتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية، مؤكدة أنها "لن تمنح الاحتلال الصهيوني أي شرعية على أرضنا أو تغير في حقائق مدينة القدس وواقعها ومعالمها".

وقالت "حماس" إن "شعبنا الفلسطيني سيواجه ذلك بكل صمود وتحد وإباء، وستكون خطوة نقل السفارة بمثابة صاعق تفجير المنطقة في وجه الاحتلال".

ويأتي ذلك ردا على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عزم واشنطن فتح سفارتها في القدس في مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى الـ 70 لقيام إسرائيل.

المصدر: الموقع الرسمي لحركة حماس

نار همامي