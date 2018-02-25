بالفيديو.. إطفاء حريق اندلع على طائرة بواسطة العصير

تمكن الركاب والطاقم الطائر، ببراعة وذكاء، من إخماد نيران اندلعت في أحد رفوف الأمتعة اليدوية في الطائرة بسبب انفجار بطارية جهاز إلكتروني.

وقالت بوابة Weibo ، التي نشرت فيديو حول الحادث، إنه وقع يوم الأحد 25 فبراير عند صعود الركاب إلى طائرة تابعة لشركة الطيران China Southern Airlines .

وأشارت إلى أن النار اندلعت في جهاز شحن Power Bank موجود في رف للمتاع الشخصي فوق مقعد أحد الركاب وعلى الفور قام المتواجدون في المكان برش النار بالمياه والعصير من العبوات الموجودة معهم .

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ونشر شهود العيان لقطات فيديو ، تمكنوا من تصويرها، في موقع التواصل الاجتماعي Weibo .

وأقرت شركة الطيران بالحادث وذكرت أن بطارية ليثيوم اشتعلت في أمتعة أحد ركاب الطائرة وامتدحت الشركة، المضيفات وقالت إنهن قمن بإخماد النار بسرعة عن طريق استخدام كل السوائل المتوفرة لديهن في تلك اللحظة بما في ذلك عصائر البرتقال والخوخ.

المصدر: وكالات