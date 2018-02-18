سائق جرافة فطن ينقذ سائقا من الموت حرقا بصب الثلج على سيارته

تمكن سائق جرافة في مدينة بطرسبورغ شمال غربي روسيا، من إطفاء سيارة تلتهمها النار بغرف الثلج المتكدس على جانب الطريق وصبه عليها.

وذكرت قناة "78" التلفزيونية، أن الحادث وقع عند ساحة "الدستور" وسط بطرسبورغ، ونقلت عن شهود عيان قولهم، إن السيارة اصطدمت بعمود كهرباء قبل أن تندلع النار فيها.

وهرع عمال متواجدون في المكان إلى مساعدة السائق وفطن أحدهم لإمكانية إخماد الحريق بالجرافة بغرف الثلج بمجرفتها وصبه على النار.

وأكدت القناة أن أحدا لم يصب بأذى، وأن صاحب السيارة نجا من موت محتم لولا فطنة سائق الجرافة.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين