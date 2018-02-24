وسائل إعلام تسخر من عجز الأسطول البريطاني عن مرافقة السفن الروسية

تعرضت البحرية البريطانية للسخرية والنقد، بسبب توجيهها مروحية وسفينة دورية بسيطة، لمرافقة سفن حربية روسية جبّارة، أثناء عبورها بحر المانش، حسبما ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية اليوم.

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ونقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين قولهم، إن عدم وجود فرقاطة تابعة للبحرية البريطانية لمرافقة السفن الروسية، يثير التساؤل حول قدرة البحرية الملكية على الاستجابة للتهديدات المحتملة. ولاحظوا أن تخفيض الميزانية العسكرية أدى إلى مثل هذا الوضع.

واقتبست "التلغراف" قول السياسي الاسكتلندي لوك سكيبر الذي أعاد التذكير: "بأن البحرية البريطانية قالت قبل أقل من خمس سنوات، إن سفن الدوريات ليست مناسبة لهذه المهام"، وتساءل: "ما الذي تغير منذ ذلك الحين؟".

واعترف ممثل لوزارة الدفاع البريطانية تعليقا على الوضع، بأن البحرية الملكية لديها فرقاطة واحدة تستخدم عند الضرورة فقط.

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وذكر في وقت سابق، أن القافلة البحرية الروسية التي عبرت القناة الإنجليزية في المانش كانت تتشكل من سفينة الهجوم البرمائية الكبيرة "ألكسندر أوزيركوفسكي"، ومن سفينة الاتصالات "فيدور جولوفين"، والناقلة "يلنيا"، وأرسلت بريطانيا لمرافقتها سفينة الدورية الحربية "ميرسي" وطائرة هليكوبتر من طراز "ويلدكات".

يشار إلى أن السفينة الهجومية البرمائية الكبيرة "ألكسندر أوزيركوفسكي" ناوبت لمدة خمسة أشهر ضمن المجموعة الدائمة للبحرية الروسية في البحر المتوسط. ومن المتوقع أن تعود إلى قاعدة تمركزها الدائم في سيفيرومورسك في النصف الأول من مارس المقبل.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس