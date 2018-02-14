اقتراب خطير لسفينتين حربيتين بريطانية وروسية في البحر الأسود
Reuters Darrin Zammit Lupi
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اقتربت سفينة حربية بريطانية بشكل خطير من سفينة عسكرية روسية بالقرب من سواحل تركيا الشمالية في البحر الأسود، وفق ما ذكرته صحيفة Daily Star.
وبحسب الصحيفة فإن سفينة "Enterprise" التابعة للبحرية البريطانية اقتربت في مضيق البوسفور من سفينة شحن "Kyzyl-60" العسكرية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.
وأوضحت Daily Star أن المسافة بين السفينتين في لحظة الواقعة كانت "عدة أمتار" فقط، مضيفة أن "Enterprise" كانت في طريقها من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد مشاركتها في تدريبات بحرية للناتو، فيما كانت "Kyzyl-60" عائدة إلى روسيا من القاعدة البحرية الروسية في طرطوس السورية.
المصدر: Daily Star
ألكسندر توميلين
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