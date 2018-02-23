بالفيديو.. ترامب يمازح الحضور بشأن صلعته!

مزح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسريحة شعره التي تغطي صلعته قائلا إنها "لا تبدو سيئة جدا".

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وقبل إلقاء كلمة خلال مؤتمر المحافظين في واشنطن اليوم، نظر ترامب إلى الشاشات التي بثت خطابه، قائلا: "هذا الرجل (على الشاشات) يعجبي".

وبعد ذلك، لفت الرئيس الأمريكي الانتباه إلى تسريحة شعره المعروفة والمثيرة للسخرية.

وقال: "أبذل قصارى جهدي من أجل إخفاء هذا الصلع، أيا ليت الشباب يعود، إني أحاول حقا فالصلع لا يبدو سيئا جدا".

واعترف ترامب بأنه يطوّل شعره خصيصا لتغطية الصلع المشؤوم، ومن ثم أظهر للمجتمعين المكان على الجزء الخلفي من رأسه، الذي ينقص فيه الشعر وكيف يمشط الشعر لإخفائه عن أنظار الجمهور.

President Trump jokes while delivering a speech at #CPAC2018: "By the way, what a nice picture that is. Look at that. I'd love to watch that guy speak ... I try like hell to hide that bald spot, folks" https://t.co/dAwDsvAlqO — CNN Politics (@CNNPolitics) 23 февраля 2018 г.

Trump has the best sense of humor.@POTUS: "I try like hell to hide that bald spot, folks, I work hard at it." #CPAC2018



pic.twitter.com/l3WJPDPhmf — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 23 февраля 2018 г.

المصدر: cnn.com

إينا أسالخانوفا