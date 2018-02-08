بالفيديو.. الرياح تفضح ترامب!

فضحت رياح قوية، سر تسريحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المثيرة للجدل.

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وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ترامب أثناء صعوده إلى طائرته الرئاسية وسط رياح قوية جدا، تسببت في طيران شعره من الخلف بشكل كشف عن وجود عدة مناطق صلعاء في رأسه.

وكانت ابنته ومستشارته إيفانكا، قد قالت في وقت سابق للصحفي مايكل وولف، مؤلف كتاب "نار وغضب في بيت ترامب الأبيض"، إن والدها، البالغ من العمر 71 عاما، اختار إخفاء الصلع بتسريحة وكريمات خاصة، كما قام بزراعة بعض الشعر.

ويؤكد وولف أن شعر ترامب موجه من كل الجهات بشكل يسمح له بالتجمع في الوسط، ثم يقع تسريحه وتثبيته بالجيل الهلامي. أما بالنسبة للونه، فيكمن في مادة "Just for Men" التي كلما بقيت فترة أطول على الشعر بات لونه غامقا أكثر. وبسبب عدم صبر ترامب حصل على اللون الأشقر البرتقالي.

المصدر: وكالات

رُبى آغا